Новостройки в Казани подорожали в два раза после запуска льготной ипотеки

В Казани, как и в большинстве крупных городов РФ, средняя цена кв. метра в новостройках выросла в 2 раза с момента запуска льготной ипотеки. Напомним, эта программа начала действовать весной 2020-го.

Всего аналитики проанализировали цены в 16 городах-миллионниках. Сильнее всего «квадрат» на «первичке» за это время вырос в Омске (в 2,8 раза), в Нижним Новгороде (в 2,7 раза), Ростове-на-Дону и Краснодаре (в 2,5 раза), в Самаре (в 2,4 раза), а также в Перми, Уфе (в 2,3 раза) и в Челябинске (в 2,2 раза). Вдвое, как и в Казани, подорожал «квадрат» и в Волгограде, пишут «Известия».

В Москве за тот же период времени кв. метр в новостройках в среднем подорожал в 1,7 раза, а в Санкт-Петербурге в 1,9 раза. В среднем же по стране за период действия льготной ипотеки «квадрат» в новых домах стал дороже в 1,9 раза: с 67 778 рублей до 128 200 рублей.

Аналитики объяснили рост цен тем, что данный вид ипотеки поддержал спрос на рынке и, как следствие, стимулировал увеличение объемов стройки в РФ. Однако большая разница в ставках по ипотеке за «вторичку» и «первичку» привела к дисбалансу на рынке недвижимости. Как итог: квадратный метр в новостройках оказался намного выше, чем в готовом жилье.

Причем эксперты прогнозируют, что дальше темпы строительства будут еще сильнее сокращаться.