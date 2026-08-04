Новостройки в Челнах дорожают быстрее, чем в Казани

Набережные Челны вошли в число российских городов с самым заметным ростом цен на первичном рынке жилья. По данным федерального портала «Мир квартир», в июле средняя стоимость квартиры в новостройке увеличилась на 9,7% и достигла 9,5 млн рублей. Стоимость квадратного метра в Автограде за месяц выросла на 5,4% – до 168,3 тыс. рублей.

В Казани рост оказался более сдержанным. Средняя цена квадратного метра в новостройках столицы Татарстана увеличилась на 1,7% и составила 254,8 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры выросла на 0,4% – до 12,8 млн рублей.

По уровню цен Казань занимает четвертое место среди крупнейших городов страны, уступая только Москве, Сочи и Санкт-Петербургу.

В целом по России квадратный метр на первичном рынке в июле подорожал на 2,8% и достиг 164,6 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры выросла на 2%, до 8,5 млн рублей.

Исследование охватило 70 крупнейших городов России. Рост цен на квадратный метр зафиксирован в 60 из них, снижение – в 10.