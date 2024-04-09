Новостройки Казани вошли в топ самых дорогих в России по итогам марта-2024

Казань заняла четвертое место в рейтинге регионов России по цене на новостройки в марте 2024 года. Квадратный метр «нового жилья» в столице РТ по итогам первого весеннего месяца стоил 203 тыс. рублей (+1,5% за месяц или +17% за год), пишет РБК.

Первое место в этом рейтинге досталось Сочи, где медианная стоимость квадратного метра «первички» превысила 426 тыс. рублей (+2% за месяц или +28% за последний год). Второе место заняла Москва – 333 тыс. рублей один квадратный метр (+0,5%). На третье место попал Санкт-Петербург – 240 тыс. рублей (-0,2% за март). В «пятерку» также попал Нижний Новгород (+2,8% за март или +28% за год).

По данным аналитиков, в марте новостройки, которые сдали и до сих пор продают девелоперы, стоили дешевле строящихся новых домов. Разница в цене составляла в среднем 36 тыс. рублей за квадратный метр. При этом физлицо, которое продавало квартиру, уступало покупателю в среднем столько же, сколько стоил «квадрат» у девелопера.