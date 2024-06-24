Новости о создании Ассоциации городов БРИКС+ посмотрели более 81 млн человек

Международный форум в Казани, в рамках которого была создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+, посмотрели свыше 81 млн человек. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Об интересе к этому событию можно судить и по вниманию средств массовой информации. Все ведущие федеральные каналы дали свои сюжеты и материалы. По оценке сервисов, которые замеряют аудиторию, только за первых четыре дня с новостями и информацией о создании ассоциации, ознакомились свыше 78 миллионов человек», – отметил градоначальник.

В социальных сетях информацию о мероприятии изучили более 3 млн человек по всему миру. В общей сложности аудитория, которую заинтересовал форум в Казани, составила порядка 81 млн зрителей.

«То есть, если даже 10% из них захотят в ближайшее время посетить Казань, Татарстан, Россию – это туристическая привлекательность части нашей работы», – заключил Ильсур Метшин.