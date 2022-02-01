1 февраля телеканал НТР 24 вышел в эфир с обновленным дизайном — зрители увидели новую цветовую палитру эфирного оформления, которую они выбрали сами. Теперь новый дизайн включает темно-синие и зеленые оттенки с вкраплениями белого цвета.

Профессиональные дизайнеры подготовили и интернет-ресурсы медиа: сайт NTR-24.RU, YouTube-канал и все социальные сети теперь выглядят по-новому. В телестудии появилась видеостена, и выпуски новостей сопровождаются видео- и фотоколлажами с изображением в высоком разрешении.

Вместе с визуальным ребрендингом обновлена и концепция новостей. Выпуски по-прежнему выходят в прямом эфире, но теперь они стали динамичнее: больше прямых включений, экспертов и графики. Также у НТР 24 появился новый слоган. «Город реальной мечты» — именно эти три слова, по мнению редакции, выражают желание горожан сделать Нижнекамск еще более комфортным для жизни.

Как показывают результаты исследования ВЦИОМ, телеканал НТР 24 лидирует в Татарстане в сегменте региональных новостей. 42% жителей Нижнекамска смотрят НТР 24. Среди региональных каналов эта цифра является самым высоким показателем ежедневной доли смотрения.

Руководитель медиахолдинга НТР и главный редактор телеканала НТР 24 Наталья Реджеп-Алиева выразила надежду, что нововведения порадуют нижнекамцев.

«Поменять дизайн и студию непросто. Нам в этом помогли специалисты и руководство нашего головного предприятия АО „Татмедиа“. Теперь будем двигаться дальше. В новом телевизионном сезоне зрителей НТР ждут и другие изменения. В самое ближайшее время планируется запуск интересных проектов на двух языках», — поделилась она.