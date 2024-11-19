Новость о том, что сотрудники ГАИ вынудили неходячую женщину прийти за своим авто — фейк

Новость о том, что сотрудники ГАИ Набережных Челнов вынудили неходячую женщину явиться за своим авто — фейк.

Выяснилось, что 15 ноября сотрудники Госавтоинспекции в Челнах эвакуировали машину с проспекта Чулман на штрафстоянку из-за нарушения ПДД.

За автомобилем в отдел ГАИ пришел сын 72-летней хозяйки авто. Однако молодой человек не предоставил документы для выдачи автомобиля в отсутствии собственника.

Молодому человеку сказали оформить документы должным образом, либо за автомобилем должна прийти собственник.

Через три дня мужчина привез мать и документы на машину, после чего сотрудники ГАИ выдали автомобиль владелице.

Ранее в соцсетях сообщалось, что хозяйка автомобиля неходячая, и сотрудники полиции вынудили сына принести ее в подразделение ГАИ на руках.

Однако на камерах видно, что после получения документов, женщина дошла до авто самостоятельно.