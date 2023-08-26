Новосибирская ученая назвала новый род пауков в честь своей мамы – татарки Манзумы апа

Галина Азаркина в Африке во время научной экспедиции Фото: © Галина Азаркина

«Манзума – это не только имя моей мамы...»

– Галина Николаевна, для ученого, наверное, это большая удача. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.

– Ученые чуть ли не каждый день открывают новые виды, новые роды – конечно, пореже. Есть еще очень много неописанных живых организмов на нашей планете. Когда я работала в музее Африки (Королевский музей Центральной Африки, – прим. Т-и) в Бельгии, нашла непонятные экземпляры. А еще раньше мне старшие коллеги-сальтицидщики (те, кто занимается пауками-скакунчиками, сальтицидами) говорили, что это, возможно, новый род. Некоторые виды этих пауков были описаны в других родах, в частности в роде Элуриллюс (Aelurillus), по которому я диссертацию написала. Но они отличаются от Элуриллюсов. И я стала копать глубже и глубже. И в итоге решила, что это отдельный род, который заслуживает описания. Потом побывала в Южной Африке в экспедиции, еще собирала материалы, дополнительно коллекции просмотрела и пришла к выводу – это новый род!

Типовой вид этого рода пауков обитает в Эфиопии. Имя моей мамы – Манзума. Так же называется один из мусульманских стилей поэзии, распространенный, в частности, и в Эфиопии. Поэтому я решила дать это название.

– Манзумы живут в Эфиопии?

– Из представителей этого рода сейчас известно 7 видов. Они встречаются и в Западной, и в Центральной, и в Южной Африке. Один из видов в Йемене, который географически относится к Азии, но по живущим там животным (зоогеографически) – к Африке.

– Для нас, простых смертных, можете описать их отличительные особенности? Чем примечательны эти пауки?

– Для непосвященных это будет очень сложно, потому что пауки подтрибы элуриллин (в нее входит 8 родов) выглядят очень похожими друг на друга. Это такие маленькие компактные паучки, которые прыгают на земле. Пауки-скакунчики – очень быстрые, их сложно поймать, они прыгают быстро по поверхности земли, и для их поимки требуется определенная сноровка. У нас в стране встречается три вида Элуриллюсов.

Пауки-скакунчики, Элуриллюс и Манзума, внешне между собой похожи, поэтому отличить на первый взгляд их сложно, практически невозможно. Каких-то внешних особенностей у них нет. Отличаются они по строению копулятивного аппарата. Собственно, у многих пауков и вообще беспозвоночных животных определение идет по строению копулятивного аппарата – это главные диагностические признаки. Вот по строению копулятивного аппарата паучки отличаются от близких родов и виды друг от друга.

– Сейчас объясните, пожалуйста, что такое копулятивный аппарат.

– Копулятивный аппарат – это то, чем самец копулирует с самкой, то есть аппарат, который участвует в размножении.

Размером они небольшие, беременные самки максимум достигают 7-8 мм, не больше, а то и меньше. Для человека они не опасны. Для мелких насекомых и других беспозвоночных – да. Все пауки – хищники.

Тот самый паук Манзума, который был открыт Галиной Азаркиной Фото: © предоставлено Галиной Азаркиной

«Это был подарок моей маме»

– Расскажите, пожалуйста, о родителях.

– Мама у меня татарка, отец – мокша. Папы уже нет в живых. Маму зовут Манзума. Бабушка Марьям-бану (Марьям Фахреевна) родом из Татарстана, из деревни Большая Шухата (Атнинский район). Их раскулачили, и они были отправлены в Челябинскую область. Дедушка – Мавлют Минниахметович, они с бабушкой познакомились на войне, а после войны приехали жить в Челябинскую область. Дед не был разговорчивым, тетя говорила, что он был из уфимских татар. А откуда точно – не подскажу, к сожалению, утеряна информация.

Марьям-бану Фахреевна и Мавлют Минниахметович Фото: © из личного архива Галины Азаркиной

– А вы были в Шухате?

– К сожалению, я в Татарстане ни разу не была, но очень мечтаю побывать в Казани.

– А мама каким-то татарским словам не научила, песни не пела?

– Утыр әле яннарыма,

Ял булсын җаннарыма! – я немного знаю слова этой песни. К сожалению, я очень мало знаю из татарского, мы общались на русском, знаю только какие-то общеупотребимые слова – спасибо, здравствуйте... Я не владею татарским языком.

– Вы себя не считаете татаркой?

– Вообще-то я, скорее, больше похожа на татарку. Меня даже коллеги-болгары (у болгаров с татарами общие далекие предки), за свою принимали.

Я пошла в материнскую линию, очень похожа на деда, поэтому даже в советском паспорте была записана как «татарка» – тогда еще писали национальности. У меня все соцсети и имейл начинается с «Урмакуз» – это ответ на ваш вопрос, кем я себя считаю.

– А как ваша мама оценила то, что вы ее имя увековечили таким образом?

– Ну, она такая – посмеялась: «Ну, паук, урмакуз, ну ладно».

– Не обиделась?

– Нет, не обиделась. Она меня всегда поддерживала, во всех моих начинаниях и поддерживает до сих пор. Это был подарок ей на день рождения... хотела на 70-летие ей подарить, но немножко не успела, в 71 год получилось.

– Вы ей дали ей потрогать этого паучка?

– Нет, паучки маленькие, в спирте, но я распечатала статью и привезла, чтобы она монографию подержала в руках.

– Кем были ваши родители?

– Мама окончила Омский дорожный институт, потом переехала в Барнаул и работала в научно-исследовательском институте, проектировала дороги. В Барнауле и познакомилась с моим отцом, они поженились, и позже родились мы с сестрой. После учебы в Барнауле я поехала в Новосибирск и поступила в аспирантуру – по окончании так и осталась жить в Новосибирске.

Мама очень увлекающийся человек, она в студенчестве занималась туризмом, альпинизмом. Они с отцом познакомились в деревушке на Салаире во время встречи Нового года. Спустя 20 лет и я в этой же избушке встречала Новый год с друзьями, но я тогда не знала, что мои родители там познакомились. Только когда вернулась и рассказала им – они сказали, что именно там и познакомились!

Та самая Манзума ханум. К сожалению, современное фото она не разрешила размещать Фото: © из семейного архива Галины Азаркиной

«Манзума – это имя мамы, а не президента»

– Как вы оценили эту находку?

Это просто еще один этап моей работы. Я – систематик, то есть я описываю новые таксоны, новые виды, новые роды. Познание разнообразия нашей планеты – это одна из наших задач. Вы знаете, что сейчас стремительно уничтожаются леса, особенно тропические, мы пытаемся описать как можно быстрее виды; стараемся, пока не исчезли их места обитания и они сами. Описание вида – это, скорее, обыденное дело, а описание рода – это уже более крупный шаг для ученого-систематика.

– Вы защищали кандидатскую диссертацию по паукам-скакунам. Новая находка даст вам возможность защищать докторскую?

– Вы наступили на больную мозоль. Да, я уже пытаюсь несколько лет писать, но текущие дела не дают возможности завершить начатое. Надеюсь, когда-нибудь защищу. И именно вот по этим паучкам, по элуриллинам.

– А как дают имена новым родам? Какие тут правила? Первооткрыватель имеет право дать любое название?

– Даём новые имена мы сами – это на совести исследователя. Но нас строго регулирует Международный кодекс зоологической номенклатуры, которому мы, систематики, следуем. Мы не можем называть виды в честь себя, и мы отслеживаем, чтобы это название больше нигде не использовалось. Имя моей мамы Манзума нигде не использовалось, поэтому я, собственно, и смогла назвать род ее именем.

– А другие ученые могут возразить?

– Да, конечно, могут. Статьи обычно проходят несколько этапов рецензирования, то есть мы отправляем готовый текст и иллюстрации в журнал, редактор проверяет и, если все правильно, отправляет рецензентам. Рецензенты уже смотрят по названиям, по согласованиям латинских окончаний и потом уже, если название подходящее, пишут положительную рецензию. Как правило, ученые все-таки стараются более или менее подходящие названия использовать.

– Вы рассказали, что у вас был казусный случай...

– Да, это был забавный случай. На конференции, которая проходила в Южной Африке, коллеги напряглись по поводу названия – у них тогда президентом был Джейкоб Зума, он был не очень популярным политиком. Они подумали, что «Манзума» – это на самом деле Man Zuma, то есть в переводе с английского «Человек Зума». Они меня спрашивают: «А ты случайно не в честь Джейкоба Зумы назвала род пауков?» – Я говорю: «Нет, это в честь моей мамы». Пришлось объяснять, мы посмеялись.

– Как оценили ваши коллеги? Возражений не было?

– Нет, наоборот, коллеги сказали: «Круто!» Во-первых, что назвала в честь мамы, а во-вторых, что это еще и название стиля поэзии.

– А если еще одного паука найдете, чьим именем назовете?

– Ой, знали бы вы, сколько у меня еще не описанных новых видов и родов?! Названий очень много, я сейчас даже не скажу. Я готовлю статью, новый вид из Ботсваны, я его просто назову Ботсвана.

А в честь вашей далекой Родины – в честь деревни Шухата не хотите назвать паучка? А в честь Татарстана?

– Обычно, если называют в честь какого-то географического места, то это означает, что этот вид там живёт. Если вдруг мне случится побывать в Татарстане и в Шухате и я найду там новый вид (или коллеги пришлют оттуда материал), то – да, я с радостью назову вид Tatarica или Shukhatensis!

– А как вы думаете, на территории России, скажем, в Новосибирской области, есть неисследованные паучки?

– Да, конечно. Мы с коллегой в 2019 году описали новый род пауков-волков. Виды, принадлежащие к этому роду, были описаны в других родах. Один из видов имеет интересный разорванный ареал: Северный Казахстан, Запад Новосибирской области, Кавказ, несколько мест в Средней Азии. Они встречаются только по берегам очень соленых водоемов. Новых родов может и не быть в Новосибирске и области, но вот новые виды или находки ранее не отмеченных видов вполне могут быть.

Ученая с коллегами обсуждает новый род пауков Фото: © Галина Азаркина

«Мой страх мне и помог в жизни»

– Пауки – полезные существа?

– Пауки полезные, они неспециализированные хищники, то есть они не охотятся только на, скажем, тлей, только на гусениц или жуков. Они едят всё, что движется и что соответствует по размеру, а иногда и больше их по размеру в несколько раз.

Я занимаюсь пауками-скакунчиками, они считаются самыми «интеллектуальными» пауками: у них самое лучшее зрение среди пауков, они ориентируются в первую очередь при помощи зрения, у них сложное поведение ухаживания. Они видят себя в зеркале (многие пауки этого не могут). Если самец видит себя в зеркале, он, правда, принимает за другого самца и начинает угрожающее поведение. В основном они распространены в тропиках, но у нас тоже встречаются. Я только недавно вернулась из Норильска, там мы нашли неожиданно один из видов скакунчиков. Казалось бы, там достаточно холодно, но живут скакунчики и там, правда, не очень много видов.

– Как получилось так, что вы полюбили пауков?

– На самом деле, я их очень боялась. В детстве произошел такой случай. Мы с родителями часто на выходные выбирались в лес. Я была очень активным ребенком, продиралась сквозь кусты, вышла на опушку и увидела, что перед моим лицом с волос спускается большой паук-крестовик. Я очень перепугалась и долгое время боялась пауков.

На берегу реки Лимпопо Фото: © Галина Азаркина

Когда начала учиться на биологическом факультете, после летней практики мне предложили пойти на кафедру зоологии, я согласилась. Потом спросили: чем вы хотите заниматься? Моя одногруппница занималась пауками, я подумала, почему бы не заняться ими? Я их боюсь – я хотела избавиться от этого страха. И это сработало.

Галина Николаевна Азаркина родилась в 1978 году в Барнауле, окончила биологический факультет Алтайского государственного университета (г. Барнаул) и аспирантуру Института систематики и экологии животных СО РАН (Сибирский зоологический музей, г. Новосибирск). Кандидатскую диссертацию защищала, изучая пауков-скакунчиков (род Aelurillus). Прошла постдок в Бельгии, в Королевском музее Центральной Африки (г. Тервюрен). Работает в Институте систематики и экологии животных в Новосибирске. Занимается систематикой беспозвоночных животных – пауков.