Новошешминские предприниматели отвезли вещи, продукты и запчасти бойцам на передовую

Новошешминские предприниматели решили поддержать наших бойцов и лично привезли им помощь на передовую. Корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с одним из предпринимателей Геннадием, у которого сын в данный момент несет службу на боевом посту у границы с Украиной.

Фото: личный архив Геннадия

Как рассказал мужчина, он позвонил своему сыну и выяснил, что сейчас больше всего необходимо нашим бойцам в зоне спецоперации. После этого предприниматель связался со своими коллегами и вместе они закупили и собрали необходимую помощь из запчастей для машин, продуктов, теплых вещей и всего другого, в чем сейчас остро нуждаются военнослужащие.

«Те ребята, которые сейчас там находятся, – они действительно герои, самые настоящие. Они мне так и сказали с уверенностью: "Нам поставили задачу – мы ее выполним"», – поделился с «Татар-информом» Геннадий.

Фото: личный архив Геннадия

Предприниматель лично привез собранную помощь военнослужащим на боевой пост – там он увидился с сыном. Одной поездкой дело не завершилось – вскоре после этого мужчина вновь поехал к бойцам, в этот раз с коллегой-предпринимателем. Они довезли все закупленные и собранные запчасти для боевых машин.

«Я рад, что всем моим коллегам-предпринимателям небезразлична эта проблема. Я им сказал, что сейчас нужно нашим бойцам, – вместе сразу же собрали всю необходимую помощь», – сообщил Геннадий.