Новошешминцы отправили на Донбасс очередной гуманитарный груз

Из Новошешминского района на Донбасс и в Херсонскую область отправили очередной гуманитарный груз, который предназначен для мобилизованных татарстанцев.

До места назначения гуманитарный груз доставили волонтеры Ильфат Садыков, Александр Карпов, Кашапов Айнур, Киямов Ильфат. В посылках собрано все самое необходимое: тепловизоры, медикаменты, продукты питания и многое другое.

По словам волонтера Александра Карпова, гуманитарная помощь очень важна. Особенно вещи, сменное белье, предметы гигиены и даже шнурки. Ведь в полевых условиях все быстро изнашивается.

«Жители нашего района внесли большой вклад, чтобы поддержать мобилизованных земляков и принесли в пункт сбора помощи, который устроила у себя дома Эльмира из села Тубылгы Тау, все самое необходимое. Собраны десятки коробок, которые были доставлены нашим ребятам», - рассказал ещё один волонтер Ильфат Садыков.