Новошешминцы доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский совместно с волонтерами совершил очередную гуманитарную поездку в зону специальной военной операции. Конвой преодолел сотни километров, чтобы передать бойцам поддержку от жителей родного района.

Гуманитарный груз был доставлен в Донецкую Народную Республику, а также в Запорожскую и Херсонскую области. В его состав вошло все необходимое для выполнения боевых задач и обустройства быта на передовой.

Новошешминцы передали военнослужащим автомобиль «УАЗ», генераторы, строительные материалы и инструменты, комплекты авторезины, запасные части для ремонта техники, а также адресные посылки. Особое место в грузе заняли письма от школьников – искренние и трогательные слова поддержки, которые бойцы всегда ждут с особым чувством.

Военнослужащие поблагодарили всех жителей района за помощь и внимание, отметив, что такая поддержка особенно важна в условиях выполнения задач.

Егор Тарнавский подчеркнул, что помощь землякам, находящимся в зоне СВО, остается одним из приоритетных направлений работы района. По его словам, такие поездки будут продолжены, а гуманитарная поддержка – системно оказываться и дальше.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.