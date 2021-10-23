Новошешминцы могут пройти перепись населения на стационарном участке в райцентре

В ходе Всероссийской переписи населения-2021 для жителей Новошешминска работает стационарный участок, сообщает «Шешминская новь».

«Жители райцентра и района могут прийти на стационарный участок переписи населения, расположенный в здании районной администрации. Он находится по адресу: Новошешминск, ул. Советская, дом №80, каб. №47», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во Всероссийской переписи населения в Альметьевске задействовано более 360 переписчиков и 61 станционарный участок. 96 человек опрашивают сельчан и обходят домовладения ежедневно с 8 утра и до 20 часов вечера.