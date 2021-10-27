В Тетюшах справили новоселье дети-сироты

Сегодня в Тетюшах получили ключи от квартир жильцы нового четырехквартирного жилого дома. Он построен Госжилфондом при Президенте РТ по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот.

Фото: © пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

Сироты получили от государства бесплатно квартиры площадью более 32 кв. метров. При этом новое жилье

полностью готово для проживания: в каждой квартире есть сантехника, газовая плита, счетчики учета воды, газа и электроэнергии. Смонтированы и датчики пожарной сигнализации, установлены двухконтурные котлы индивидуального отопления, сообщили в пресс-службе фонда.

Фото: © пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

Около 300 детей-сирот ежегодно получали по госпрограмме жилье вплоть до 2020 года, рассказал ИА «Татар-информ» исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

«Начиная с прошлого года Президентом нашей республики было принято решение об удвоении количества предоставляемого детям-сиротам жилья — до 600 квартир в год. Это, на наш взгляд, позволит ликвидировать очередность в течение трех или четырех лет», — заметил собеседник агентства.

Марат Зарипов уточнил, что Госжилфонд не ограничивает детей-сирот в выборе квартиры конкретным населенным пунктом. «Они и так оказались в непростой жизненной ситуации, поэтому могут сами решить, в каком городе или районе будут проживать, ориентируясь и на рабочие места, и на зарплаты, и на возможности дальнейшего [карьерного] роста», — подчеркнул руководитель Госжилфонда при Президенте РТ.

Фото: © пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

Одним из сегодняшних новоселов стала Анастасия Туганова. Вместе с мужем она воспитывает двоих сыновей. До этого семья проживала в съемной квартире.

«Нашу радость не передать словами. Квартира нам очень понравилась: светлая, уютная, с хорошей планировкой. Мы благодарны всем за такой подарок. Также хочу поздравить наших соседей с новосельем. Желаю всем нам благополучия и душевного тепла. Пусть счастье и здоровье никогда не покидают стены нашего дома», — поделилась впечатлениями Анастасия Туганова.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова в текущем году бесплатным жильем в республике должны быть обеспечены 636 детей-сирот. Всего в 2021 году Госжилфонд планирует построить в городах и районах Татарстана 161 дом общей площадью 280 тыс. кв. метров. Улучшить благодаря этому жилищные условия смогут 5159 семей.

Общая площадь дома в Тетюшах, в который сегодня заселились бывшие дети-сироты вместе с семьями, составляет 128,3 кв. метра. Даты следующих заселений пока не определены, но они произойдут достаточно скоро, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.