Новой улице в Приволжском районе Казани присвоят имя ученого-этнографа Бусыгина

В Приволжском районе Казани, в коттеджном поселке «Примавера», появится новая улица, которая будет носить имя ученого-этнографа и участника Великой Отечественной войны Евгения Бусыгина. Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.

«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани имя выдающегося ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора Казанского (Приволжского) федерального университета, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры Бусыгина Евгения Прокопьевича и впредь именовать ее "улица Евгения Бусыгина – Евгений Бусыгин урамы"», – сказано в документе.