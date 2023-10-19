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Новой улице в Приволжском районе Казани присвоят имя ученого-этнографа Бусыгина
В Приволжском районе Казани, в коттеджном поселке «Примавера», появится новая улица, которая будет носить имя ученого-этнографа и участника Великой Отечественной войны Евгения Бусыгина. Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске Сборника документов и правовых актов.
«Присвоить вновь формируемой улице в Приволжском районе г.Казани имя выдающегося ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора Казанского (Приволжского) федерального университета, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры Бусыгина Евгения Прокопьевича и впредь именовать ее "улица Евгения Бусыгина – Евгений Бусыгин урамы"», – сказано в документе.
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