Новой трамвайной веткой в Челнах будут пользоваться 1,7 млн пассажиров в год

В Набережных Челнах продолжится развитие трамвайной инфраструктуры. В настоящее время на этот вид транспорта приходится порядка 50% пассажиропотока, сообщил на итоговой сессии городского совета мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Нами начаты проектные работы по строительству новой трамвайной ветки протяженностью 14 км, которая позволит соединить жилые микрорайоны ЗЯБ, ГЭС, Замелекесье и Сидоровка. Ожидаемый пассажиропоток на этом плече — 1,7 млн человек в год», — отметил градоначальник.

Развитие трамвайной сети будет происходить в два этапа: «Работы по проектированию первого этапа завершены. Сметная стоимость этого первого проектного этапа — 1,3 млрд рублей», — сказал мэр.

«Безусловно, строительство новой ветки значительно разгрузит улично-дорожную сеть в городе и улучшит экологию и качество транспортного обслуживания горожан», — сказал Магдеев, отметив, что открытым остается вопрос по определению источника финансирования.