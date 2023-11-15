Новой премьерой Казанского ТЮЗа станет «Барышня-крестьянка» на площадке школы «СОлНЦе»

Фото: Казанский ТЮЗ

Казанский Театр юного зрителя начинает репетиции спектакля «Барышня-крестьянка» в казанской школе «СОлНЦе». В школе же, впервые в истории театра, будет показана премьера. И одноименное произведение Александра Пушкина, подчеркивают в театре, прежде никогда не ставилось ТЮЗом.

Спектакль поставил приглашенный режиссер Юрий Печенежский. Работа над постановкой началась еще летом, когда в рамках лаборатории «Театр у школьной доски» сначала появился ее эскиз. Анонсируется, что Печенежский сделал повесть и ее персонажей понятной современной молодежи, хрестоматийная история о молодости и любви будет музыкальной и ироничной. Но смысл произведения, уверяют в театре, не изменен, в тексте – изменения незначительные. Современные элементы коснулись эстетики спектакля.

Фото: Казанский ТЮЗ

«Изначально эскиз был поставлен с намерением показывать его именно на школьных площадках – у школьной доски, образно говоря. На школу “СОлНЦе” как на премьерную площадку выбор театра пал, поскольку у нас с ней партнерские отношения и она расположена рядом с театром. Сами школьники в постановке не задействованы», – пояснили в Казанском ТЮЗе.

Работал над спектаклем художник Надежда Иванова, заслуженный артист Татарстана Алексей Зильбер, артисты Евгений Быльнов, Гузель Валишина, Валерий Антонов, Полина Малых. Реализована постановка благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины».

Фото: Казанский ТЮЗ

Премьера «Барышни-крестьянки» в школе «СОлНЦе» намечена на 23 ноября. Первыми ее увидят ученики самой школы и педагоги. На основной сцене Казанского ТЮЗа уже массовый зритель сможет увидеть постановку 5 декабря в 13:00 и 18:30.

«Вероятно, спектакль в школе и в театре несколько будет отличаться. Все-таки в школе нет возможности разместить все оборудование, движения по сцене будут отличаться в зависимости от ее размеров. К тому же в школе нам предстоит играть этот спектакль без возвышения сцены – просто в большом зале. Но мы к этому готовы, так как и задумывалось, что эскиз изначально должен трансформироваться под разные площадки — поэтому лаборатория и называлась “Театр у школьной доски”», – рассказали в театре.