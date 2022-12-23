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Здоровье
23 декабря 2022  12:46
Полина Шевчук

Новогоднюю донорскую акцию проведут в преддверии праздника в Казани

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Во вторник, 27 декабря, в Республиканском центре крови МЗ РТ совместно с АНО «Добрая Казань» и Добровольческим центром «КФУ – планета добрых людей» при поддержке Сообщества доноров крови DonorSearch.org, благотворительного фонда «Татнефть» и Приволжского регистра доноров костного мозга состоится Новогодняя донорская акция.

Стать донором и спасти чью-то жизнь смогут жители Казани, старше 18 лет и весом больше 55 кг. Кроме ого, и потенциального донора не должно быть противопоказаний к процедуре. 

Также во время акции все желающие смогут вступить в Регистр доноров костного мозга. 
 

#донор
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