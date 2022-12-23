Новогоднюю донорскую акцию проведут в преддверии праздника в Казани

Во вторник, 27 декабря, в Республиканском центре крови МЗ РТ совместно с АНО «Добрая Казань» и Добровольческим центром «КФУ – планета добрых людей» при поддержке Сообщества доноров крови DonorSearch.org, благотворительного фонда «Татнефть» и Приволжского регистра доноров костного мозга состоится Новогодняя донорская акция.

Стать донором и спасти чью-то жизнь смогут жители Казани, старше 18 лет и весом больше 55 кг. Кроме ого, и потенциального донора не должно быть противопоказаний к процедуре.

Также во время акции все желающие смогут вступить в Регистр доноров костного мозга.

