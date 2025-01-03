Новогодняя ярмарка и уличный театр ожидают казанцев 3 января

3 января в Казани вновь развернутся разнообразные новогодние мероприятия. Горожан и туристов ожидают всевозможные представления, инсталляция, ярмарка, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

Так, до 20.00 на территории Казанского Кремля открыта новогодняя ярмарка, а в полдень начнется спектакль «Сундук Абики». Четырежды — в 15.15, 18.00, 19.00 и 20.00 — в Присутственных местах состоится постановка «Окно в прошлое», в 16.00 зрителей ожидают актеры «Сна Дедушки Мороза».

Парк «Крылья Советов» в 15.00 приглашает всех желающих на выступление уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга. Спектакль труппы «Без притяжения» расскажет о группе астронавтов, прибывших на Землю на большом космическом корабле. В 18.00 постановку повторят в детском парке «Елмай».

В 17.00 у главной елки, рядом с Центром семьи «Казан», состоится спектакль «Новогодние игрушки». С 20.00 до 21.00 здесь же будет транслироваться аудиовизуальная инсталляция «Желание».