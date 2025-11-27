Новогодняя выставка лошадок-качалок из частного собрания откроется в «Эрмитаж-Казань»

Фото предоставлено «Эрмитаж-Казань»

В Казанском Кремле, в Центре «Эрмитаж-Казань», 12 декабря откроется новогодняя выставка «Лошадка-качалка. История игрушки». Посетители увидят более 70 экспонатов из разных стран – это игрушки, создававшиеся мастерами с середины XIX века, и работы современных художников.

Тематическая выставка, посвященная символу 2026 года, создана на основе частного собрания московского коллекционера и мастера авторской игрушки Елены Кармацкой. На протяжении уже 20 лет она изучает историю игрушечных лошадок по всему миру.

«Самый редкий экспонат этой выставки – французский трицикл производства Франции, 1890-е. Запатентована эта модель была в начале XIX века в период изобретения велосипедов. Такая лошадка-велосипед есть на картине Клода Моне «Жан Моне на лошадке». Будет на выставке и экспонат из Казани – лошадка из целлулоида, которая была куплена через интернет. Эта модель довольно популярна у коллекционеров советской игрушки», – рассказала «Татар-информу» Елена Кармацкая.

Выставка не только представит разнообразие игрушек лошадок-качалок, но и расскажет историю их появления, создания и производства – от игрушек для юных монархов до деревенских детей разных эпох и стран, от кустарных мастерских России до фабрик СССР.

Выставка будет работать до 15 февраля.