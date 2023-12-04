Новогодняя выгода от СБП: как купить подарки близким и получить за это кешбэк

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодние сладости, чай и кофе – традиционно самые популярные подарки

Исходя из многочисленных опросов, топ подарков на Новый год для друзей, родственников и коллег ежегодно возглавляют сладости и десерты. Они всегда есть в наличии в ассортименте любого продуктового магазина возле дома, а их выбор позволит подобрать подходящий подарок на любой вкус и кошелек в короткий срок.

Чаще всего, чтобы порадовать близких, выбирают конфеты, печенье в красивых жестяных банках с рисунками или шоколад. Однако не уступают им в популярности наборы пирожных и торты. Сладкие подарки по праву можно назвать одними из самых практичных, ведь их также можно использовать и для чаепития в новогоднюю ночь.

Еще одно решение для тех, у кого катастрофически не хватает времени на покупку новогодних подарков, – это чай или кофе. Их можно объединить вместе в составе одного набора или выбрать конкретный продукт, опираясь на предпочтения того, кому вы собираетесь его презентовать.

Этот вариант будет хорошо сочетаться с первым, ведь кофе и чай многие люди привыкли пить вприкуску со сладостями.

Фото: пресс-служба АО «НСПК»

Новогодний бонус от СБП: получите кешбэк за покупки в продуктовых магазинах

Кстати, покупать подарки в ближайших продуктовых магазинах не только удобно, но еще и выгодно. До 24 декабря 2023 года оплачивайте покупки через приложение СБПэй и получайте кешбэк в размере 10% в рублях от суммы чека обратно на счет. Деньги поступят в течение нескольких дней после совершения платежа.

Для получения кешбэка нужно расплатиться за покупки через СБП в одно касание – приложить смартфон с установленным приложением СБПэй к NFC-табличке в кассовой зоне магазина. До оплаты покупок нужно проверить регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а также привязать банковский счет для оплаты в приложении СБПэй.

Напомним, что мобильное приложение СБПэй работает на смартфонах на базе Android и iOS. Максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, – 1000 рублей за весь период акции.

Полные правила акции доступны на сайте privetmir.ru.

Фрукты и орехи – для сторонников ЗОЖ, сыры и колбасы – для гурманов

Хороший вариант подарка, который можно приобрести в ближайшем магазине, – это фрукты. Отлично подойдут для такого решения ананасы, груши, киви, яблоки и апельсины. Дополнить их можно орехами или сухофруктами, натуральными еловыми ветками, красивыми лентами или открыткой.

Оформите композицию в букет или корзину и получите красивый, а главное – здоровый подарок, который можно сделать быстро и своими руками. А если время совсем поджимает, но порадовать близких очень хочется, наполните обычную коробку самыми «новогодними» фруктами – мандаринами. Такой вкусный и ароматный сюрприз оценят даже за неимением должного оформления.

Если сладости кажутся вам слишком банальным подарком, а с выбором чая и кофе вы боитесь ошибиться, соберите подарок из сырных и мясных деликатесов. Их также можно оформить в корзину или красивую подарочную коробку.

В состав такого набора можно включить сырокопченые колбасы, любимое в Татарстане лакомство – казылык, мясные паштеты, твердые сорта сыров или их разновидности с благородной плесенью. Дополнить такой подарок можно хорошим напитком или, например, банкой красной икры.

По данным Банка России, в третьем квартале 2023 года Системой быстрых платежей для оплаты товаров и услуг воспользовался каждый третий житель нашей страны.

Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание – это быстро и удобно.

«Уверены, что новая акция Системы быстрых платежей в преддверии новогодних праздников будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны», – заключила директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович.

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