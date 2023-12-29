Новогодняя ночь вместе с ТНВ: что ждет зрителей

В новогоднюю ночь телеканал ТНВ подготовил для своих зрителей обширную программу. Так, за два часа до боя курантов состоится премьера новогоднего мюзикла «Возвращайся, Дед Мороз».

Это новогодняя история на грани фантастики. Дед Мороз, уснувший в новогоднюю ночь 2000 года, просыпается и открывает для себя изменившийся мир спустя 24 года. Состав мюзикла по-настоящему звездный: Салават Фатхутдинов будет руководителем офиса в ИТ-парке, Ильсия Бадретдинова — уборщицей, Лейсан Махмутова — бухгалтером. Начало в 22.30.

Сразу после мюзикла в 23.50 — традиционное новогоднее обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова. А в 23.55 с новогодним обращением выступит Президент России Владимир Путин.

В 00.01 стартует традиционный «Голубой огонек» ТНВ — «Яңа Гасырда Яңа ел!». Телезрители увидят настоящее шоу. Один из хедлайнеров огонька на ТНВ — народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева. Для зрителей канала она исполнит ставшую хитом песня «Елга» («Река»).

Кроме того, для зрителей ТНВ выступят заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин, народный артист РТ и РБ Филюс Кагиров, народный артист России Салават Фатхутдинов, Элвин Грей. В общей сложности свои песни зрителям подарят 50 звезд татарской и башкирской эстрады.

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