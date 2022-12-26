Новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма» вновь соберет участников со всей России

30 декабря в Бугульме на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база» состоится новогодняя гонка «Вечерняя Бугульма», сообщили «Татар-информу» в администрации района.

«Уникальностью данных соревнований, единственных в своем роде, проводимых в республике, является проведение в темное время суток при искусственном освещении трассы, что привлекает представителей не только города и юго-востока республики, но и близлежащих регионов России. К данным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку. Традиционно гонка проводится также 30 декабря», — рассказала начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.

В этот же день в светлое время суток пройдут соревнования «На призы Деда Мороза» среди учащихся спортивной школы, где каждого участника на финише сказочные персонажи угощают сладкими подарками.

«Особый наплыв любителей лыжных прогулок наблюдается в дни новогодних каникул, выходных и праздничных дней, среди них как местные жители, так и гости нашего города, профессиональные спортсмены, так и любители, родители с детьми и ветераны спорта. Для населения будут подготовлены лыжные трассы от 500 метров до 7,5 км разного уровня сложности, работает освещенная трасса в вечернее время, прокат лыжного инвентаря и уютное кафе в СОК „Лыжная база“. Лыжные трассы готовятся снегоуплотнительной современной техникой типа „Ратрак“ и „Буран“, которые обеспечивают в нужной степени жесткости лыжни и высокое качество», — пояснила собеседница агентства.

Каток под открытым небом работает на Центральной площади.