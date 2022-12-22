Новогодняя программа в Бугульминском драмтеатре откроется премьерой сказки

Фото: Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. В. Баталова

Завтра, 23 декабря, в Бугульминском государственном русском драматическом театре имени А. В. Баталова стартует новогодняя программа. До начала наступающего года вечерних показов в театре не будет. В течение недели, до 30 декабря включительно, баталовцы будут встречать в своих стенах юных зрителей.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, для маленьких гостей специально к празднику в театре выпустили сказку «Приключения у елочки». Автор сказки — Рустам Файздрахманов, режиссер — Владимир Пряхин.

По сюжету, главному герою придется преодолеть много испытаний в поисках счастья в заснеженном лесу. Благодаря им юноша поймет, что оно заключается не в чудесах и колдовстве. И поможет ему в этом новогодний волшебник Дед Мороз.

Показы сказки будут проходить и в первых числах 2023 года.

Взрослую публику в театре ждут с 4 января. По традиции в период новогодних каникул на сцене будут показаны лучшие комедии из репертуара: «Долгожитель», «Голубцы по объявлению», «Счастье в куче битого стекла» и «Все будет хорошо, или Don’t worry».

Фото: Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. В. Баталова.