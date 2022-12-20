Новогодняя елка в Казанском Кремле откроется 22 декабря

Новогодняя елка на территории Казанского Кремля в этом году откроется 22 декабря. Первыми ее посетят учащиеся в классах с 1-го по 4-й дети мобилизованных жителей республики. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова.

«На территории внутреннего двора Присутственных мест в Казанском Кремле зажжет свои огни новогодняя елка. Ее смогут посетить разные группы детей с 22 по 24 декабря. Первыми ее гостями станут дети мобилизованных из всех муниципальных районов Татарстана», — отметила спикер.

Всего за три дня елку на территории Кремля посетят около 2,2 тыс. детей. Там будет организована уличная программа продолжительностью около 20 минут. С юными гостями будут заниматься аниматоры. Затем им покажут спектакль на территории одного из кремлевских музеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 2 тыс. детей мобилизованных посетят Республиканскую елку 25 декабря.