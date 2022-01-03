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Общество
3 января 2022  11:22

Новогодняя елка у казанской Чаши оказалась одной из самых высоких в России

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Центральная новогодняя елка Казани, расположенная у Чаши, вошла в топ-5 самых высоких в России. Рейтинг представил портал «ТурСтат» по результатам исследования высоты главных новогодних елей в российских городах. 

Самой высокой остается зеленая красавица из Красноярска — 55 метров. На втором месте — новогоднее дерево в Екатеринбурге (50 метров). В Грозном и Дербенте были установлены ели высотой 42 и 40 метров соответственно. 

Казанская центральная елка — 35 метров в высоту. Такая же высота у лидера рейтинга живых городских новогодних елей — зеленая красавица находится в Уфе.

#центр семьи казан
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