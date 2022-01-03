Новогодняя елка у казанской Чаши оказалась одной из самых высоких в России

Центральная новогодняя елка Казани, расположенная у Чаши, вошла в топ-5 самых высоких в России. Рейтинг представил портал «ТурСтат» по результатам исследования высоты главных новогодних елей в российских городах.

Самой высокой остается зеленая красавица из Красноярска — 55 метров. На втором месте — новогоднее дерево в Екатеринбурге (50 метров). В Грозном и Дербенте были установлены ели высотой 42 и 40 метров соответственно.

Казанская центральная елка — 35 метров в высоту. Такая же высота у лидера рейтинга живых городских новогодних елей — зеленая красавица находится в Уфе.