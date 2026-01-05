Новогодний праздник для детей с ОВЗ организовали в Казани

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось в Комитете по защите прав инвалидов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Добрая Казань» при участии исполнительного секретаря Казанского отделения «Единой России», депутата Гордумы Танзили Раковой. Организаторы подготовили для гостей театрализованную программу, различные мастер-классы, а также вручили детям подарки и угощения. Развлекали юных зрителей сказочные персонажи.

Танзиля Ракова подчеркнула, что подобные встречи – это не просто развлечение, а проявление заботы и способ привлечь внимание общества к вопросам социальной интеграции. По ее словам, руководство города и общественные организации продолжают создавать комфортные условия для полноценной жизни детей с особенностями развития.

Депутат отметила, что именно совместная работа государства и активных жителей формирует среду, где каждый ребенок чувствует поддержку независимо от физических возможностей.

В рамках визита руководитель Комитета по защите прав инвалидов РТ Руслан Сахабутдинов провел для гостей экскурсию по центру. Он пояснил, что организация занимается комплексной реабилитацией и поддержкой граждан с инвалидностью, включая ветеранов специальной военной операции, утративших здоровье при выполнении долга.

В центре работают творческие мастерские: в одной из них дети создают ароматические свечи, в другой занимаются деревообработкой. Возможности столярного цеха продемонстрировал мастер – инвалид-колясочник Александр, показавший гостям изготовленные вручную сувениры, подставки для телефонов и предметы обихода.

Особое внимание уделили действующей при центре автошколе. Здесь реализуется программа профессиональной переподготовки для инвалидов СВО, лишившихся конечностей: их обучают управлению специализированным транспортом. Также в учреждении оборудован кабинет для работы с обращениями граждан.

Руслан Сахабутдинов сообщил, что в ходе новогодних мероприятий удалось поздравить около ста детей. Всего же в жизни комитета сегодня активно участвуют более 400 ребят с ОВЗ. Для них и взрослых подопечных действуют классы профпереподготовки, помогающие обрести навыки для самостоятельной жизни.

Руководитель организации отметил, что на следующий год намечены амбициозные планы по расширению деятельности и улучшению условий для участников программ.