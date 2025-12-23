news_header_top
Общество 23 декабря 2025 09:35

Новогодний отдых российских космонавтов на МКС составит 4 дня

Новогодний отдых российских космонавтов на МКС, в отличие от остальных россиян, составит 4 дня. Об этом сообщает РИА Новости.

У космонавтов нерабочими днями станут 1, 3 и 4 января, а также Рождество, которое в православной традиции отмечается 7 января, поясняют в пресс-службе Роскосмоса.

В настоящее время на МКС работают космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. Кроме них на станции находятся астронавты из США Зена Кардман, Майкл Финк, Кристофер Уильямс и японец Кимия Юи.

