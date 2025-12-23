news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 декабря 2025 10:23

Новогодний благотворительный спектакль для детей прошел в Доме Дружбы народов Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Новогодний благотворительный спектакль для детей прошел в Доме Дружбы народов Татарстана

Новогодний благотворительный спектакль «Аладдин и новогодние чудеса», подготовленный студентами Казанского государственного института культуры, прошел в Доме Дружбы народов Татарстана.

Праздничное мероприятие было организовано для детей участников специальной военной операции, ребят с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных семей.

После спектакля юные зрители вместе с родителями отправились в многофункциональный зал, где для них была подготовлена развлекательная программа. Гостей ждали подвижные игры, встречи с любимыми сказочными персонажами, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Пока дети участвовали в праздничных активностях, для родителей работала специальная бьюти-площадка. В рамках социального проекта «Преображение» мастера бесплатно оказывали услуги по созданию причесок, макияжа, маникюра и моделированию бровей.

Кроме того, жены и матери участников СВО, а также мамы детей с ОВЗ получили возможность проконсультироваться с психологом и пройти расслабляющие массажные процедуры.

Организаторами мероприятия выступили Дом Дружбы народов Татарстана и Ассамблея народов Татарстана, Казанский государственный институт культуры, автономная благотворительная некоммерческая организация помощи нуждающимся имени Севака Манвеляна и социальный фонд «Преображение».

Фото: https://t.me/addntat

#спектакль #Новый год #благотворительность #Дом дружбы народов Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025