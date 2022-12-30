Новогодние сувениры и угощения: «КышДаКар-фест» открылся в Казани на еще одной площадке

Сегодня ну ул.Баумана в Казани состоялось открытие второй площадки ежегодного зимнего фестиваля «КышДаКар-фест». На центральной пешеходной улице установили девять празднично украшенных ярмарочных павильонов, в которых гости фестиваля могут найти новогодние сувениры, украшения, оригинальные подарки для близких, а также попробовать угощения от местных производителей и «подзарядиться» новогодним настроением.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свои товары для жителей и гостей республики представили 14 участников фестиваля, в том числе – самозанятые, предприниматели и фермеры. Так, горожанам предлагают приобрести натуральную пастилу, домашние сыры, имбирные пряники и множество национальных татарских блюд, а также большое количество сортов обычного и травяного чая, кофе местного производства и домашний шоколад.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самозанятые и индивидуальные предприниматели представили на своих лавках в качестве новогоднего подарка редкие сувениры, дизайнерские букеты, свечи, мыло, деревянные магниты ручной работы и праздничные сладкие гостинцы собственного производства для детей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«КышДаКар-фест» поможет туристам познакомиться с местной кухней и приобрести колоритные казанские сувениры, отметил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Татарстан на новогодние каникулы приедет огромное количество туристов со всех регионов России, поэтому хочется, как можно более широко и ярко продемонстрировать нашу национальную культуру, традиции и кухню, – сказал Иванов. – Казань в Новый год стала сказочным городом, и нам хотелось устроить для людей комфортную, уютную праздничную атмосферу, где много приятных ароматов, вкусной еды и красивых уникальных подарков. Важно, что фестиваль приносит пользу и предпринимателям, предоставляя им возможность продать свои товары, и гостям, которые смогут привезти из Казани памятные вещи домой».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С тем, что фестиваль способствует развитию туристического потенциала и поддерживает малый бизнес в Татарстане, согласна и директор Комитета по развитию туризма казанского исполкома Дарья Санникова. Она напомнила, что впервые «КышДаКар-фест» прошел в столице Татарстана в 2018-м году.

«Площадки, которые мы выбираем, являются самыми активными с точки зрения туристического потока. В этом году мы открыли наши точки на Баумана, поскольку все туристические маршруты соединяются именно здесь. С 15 декабря мы объявили набор участников, затем встречались с каждым, оценивали опыт и разнообразие продукции. Мы хотели, чтобы участники представили именно местную локальную продукцию, это и наши традиционные эчпочмаки и другие народные кулинарные изделия», — добавила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 23 декабря работает первая площадка фестиваля – у главной елки около Чаши, напомнила Санникова. Во время новогодних каникул рядом с ярмарочными домиками будут проходить кулинарные и творческие мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению новогодних открыток, конфет, сладкой ваты, блинов и т.д.

Фестиваль будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00 до 8 января.