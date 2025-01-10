Новогодние события на открытом воздухе в Казани посетили 875 тыс. человек

Власти Казани отмечают рост числа посетителей праздничныйх мероприятий на открытом воздухе, которые прошли в новогодние каникулы. Об этом сказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов на брифинге в Кабмине РТ, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Мы констатируем резкое увеличение посетителей. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было порядка 500 тыс. человек. В этом году на 100 тыс.больше только на открытых площадках, а если с учетом Казанского Кремля – то 875 тыс. гостей. Это существенный рост», – сообщил Абзалов.

Новогодние мероприятия на открытом воздухе в парках и скверах посетили около 600 тыс. человек. Еще 275 тыс. побывали в Казанском Кремле. Новогоднюю ночь у Центра семьи «Казань» и на катке в парке «Черное озеро» провели 40 тыс. человек.

«Неожиданный всплеск по прогулкам и променадам. Например, на улице Кремлевская было большое количество людей, которые просто прогуливались или приходили к елкам пофотографироваться», – добавил докладчик.