Новогодние праздники в Казани прошли без роста числа преступлений

В прошедшие новогодние каникулы криминогенная обстановка в татарстанской столице оставалась спокойной и под контролем. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

Он отметил, что в период праздничных дней УМВД по татарстанской столице провело полный комплекс профилактических мероприятий по сохранению правопорядка и безопасности в городе.

«Всплеска криминогенной активности допущено не было. В новогоднюю ночь службу по охране общественного порядка несли более 700 сотрудников УМВД России по Казани, военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников частных охранных организаций», — рассказал Валерий Саматошенков.

Он также напомнил, что в Рождество в ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях Казани прошли торжественные богослужения, на которых присутствовали более 5 тыс. человек.

«Охрану общественного порядка в это время обеспечивали 250 сотрудников полиции. В целом криминогенная обстановка в городе остается под контролем. За прошедшие каникулы в городе зарегистрировано порядка 300 преступлений, что не превышает средние значения за год», — резюмировал Валерий Саматошенков.