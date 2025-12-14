Новогодние подарки для защитников: актанышцы готовятся к поездке в зону СВО

В Актанышском районе продолжается активный сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Очередная поездка к бойцам запланирована уже на 16 декабря – в Донецкую Народную Республику и Херсонскую область отправится директор благотворительного фонда «Мы вместе» Лилия Гикрамина вместе с командой волонтеров.

Основная цель – до Нового года передать гуманитарную помощь землякам и другим военнослужащим, находящимся на передовой. Теплые вещи, сладости и символические новогодние подарки стали для фонда доброй и уже устоявшейся традицией.

В эти дни сбор помощи активно продолжается в молодежном центре «Яшьлек». Ежедневно жители района приносят сюда теплую одежду, продукты питания, средства личной гигиены, а также письма и открытки для бойцов. В акции участвуют предприятия, общественные организации, школы и просто неравнодушные люди – каждый старается внести свой вклад в поддержку защитников.

Важной частью благотворительной кампании остаются выездные концерты, которые организуют волонтеры и артисты фонда «Мы вместе». Так, 11 декабря творческая группа выступила в селе Тюково. Зрителям представили концертную программу с патриотическими песнями и теплыми словами поддержки в адрес бойцов. По итогам вечера сельчане собрали 21 600 рублей, все средства направлены на помощь участникам СВО.

Концертная деятельность продолжается и в других населенных пунктах района. 12 декабря артисты фонда выступили в селе Старое Айманово. Жители сельских поселений активно откликаются на инициативу, принимают участие в сборах и благодарят волонтеров за неравнодушие и постоянную поддержку бойцов.

Еще одно значимое направление – акция «Готовим чак-чак», которая проходит по всему Актанышскому району. В преддверии Нового года жители, коллективы предприятий, школы и детские учреждения приносят в фонд традиционное татарское угощение. Каждый чак-чак, приготовленный руками земляков, становится для бойцов не просто сладким подарком, а символом домашнего тепла, заботы и благодарности.

К акции уже присоединились сотни людей, и их число продолжает расти. Волонтеры отмечают, что такие знаки внимания особенно важны для военнослужащих – они поддерживают моральный дух и напоминают, что дома их ждут и помнят.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Благотворительный фонд «Мы вместе» благодарит всех участников и приглашает жителей района продолжить участие в сборе гуманитарной помощи. Совместными усилиями актанышцы вносят свой вклад в общее дело поддержки тех, кто сегодня защищает Родину.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.