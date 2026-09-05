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Детская цирковая школа отметила 30-летие грандиозным шоу «Вверх»
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XVI Международный салон «Комплексная безопасность – 2026» продолжается в Казани
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Карпин точит зуб на казанцев: почему игроков «Рубина» нет в расширенном составеРожков и компания: кто из «Рубина» мог оказаться в лонг-листе сборной России по футболу
Накануне тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав из 38 игроков на сентябрьский сбор. И не вызвал в команду ни одного футболиста «Рубина», хотя матч с Ираном 29 сентября пройдет в Казани. Почему Ставер до сих пор последний из казанцев, кто пересекал порог национальной команды, – в материале «ТИ-Спорта».
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«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в странеФилиал АО «Связьтранснефть» обеспечивает бесперебойное управление магистралями связи в 11 регионах России
Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах. Какие технологии используют сегодня в отрасли и как строилась карьера руководителя филиала – в материале «Татар-информа».
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Сигналы Путина на саммите ШОС, Игры кочевников, табу на вейпы: акценты неделиЖесткие заявления Путина на саммите ШОС, Минниханов привез из Бишкека Всемирные игры кочевников, а вейпы рискуют попасть под полный запрет
Владимир Путин сделал жесткие заявления на саммите ШОС в Бишкеке, Рустам Минниханов «привез» Всемирные игры кочевников в Казань, а в Татарстане могут запретить вейпы. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.
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Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»HR-руководители 45 предприятий Татарстана изучили опыт СИБУРа по сохранению здоровья сотрудников и работе с молодежью
Делегация HR-руководителей предприятий Татарстана во главе с министром труда РТ Эльмирой Зариповой посетила «Казаньоргсинтез». Участники изучили практики работы с персоналом и отметили, что многие из них могут быть полезны другим предприятиям республики.
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Учимся противостоять новым вызовам: главы регионов о «Комплексной безопасности»Главная задача салона – объединить знания и технологии, чтобы формировать новые стандарты безопасности
Как Россия учится справляться с внешними угрозами? Как будут обучать спасателей и пожарных на новом полигоне под Казанью? Какой опыт приграничных регионов стоит перенять всей стране? Об этом и многом другом говорили сегодня на пленарном заседании салона «Комплексная безопасность – 2026».
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Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»Член экспертного совета Госдумы — о ЕГЭ, рынке репетиторов, недоступных кредитах и олимпиадниках, занимающих бюджетные места
Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями. Эксперт также предложил несколько изменений в системе образования, которые, по его мнению, могут сделать ее более справедливой.
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«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентябряГастрономический фестиваль, этнопраздники, концерты, спектакли и семейные мероприятия пройдут в Татарстане в первые выходные осени
Первые выходные сентября в Татарстане будут насыщенными: в Свияжске сварят уху, в Билярске пройдут конные соревнования, а в Казанском Кремле – фестивали исламской культуры и традиционного костюма. В Набережных Челнах и Нижнекамске гостей ждут концерты, этнофестивали и спортивные события, а в районах республики – семейные праздники.
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
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