Карпин точит зуб на казанцев: почему игроков «Рубина» нет в расширенном составе

Рожков и компания: кто из «Рубина» мог оказаться в лонг-листе сборной России по футболу

Накануне тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав из 38 игроков на сентябрьский сбор. И не вызвал в команду ни одного футболиста «Рубина», хотя матч с Ираном 29 сентября пройдет в Казани. Почему Ставер до сих пор последний из казанцев, кто пересекал порог национальной команды, – в материале «ТИ-Спорта».