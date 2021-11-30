Новогодние елки в Татарстане за год подорожали на 30%

В 2021 году новогодние елки подорожали на 30% по сравнению с предыдущим. Об этом, ссылаясь на представителей торговых сетей и ретейлеров, сообщает РБК. Причиной роста цен является увеличение расходов на сырье и логистику, а также динамика валютных курсов.

По словам совладелицы ретейлера «Максидом» Марии Евневич, в среднем искусственные ели подорожали на 15%, при этом увеличение стоимости варьируется от 5% до 30% в зависимости от производителя.

Из-за подорожания логистики живые елки тоже выросли в цене. В среднем за год их стоимость увеличилась на 10–15%, заявил директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

Директор по развитию магазина новогодней продукции Max Christmas Андрей Фальгаров рассказал, что наименьший рост цен отмечается у независимой от импорта категории литых елок — 10%, в то время как стоимость ели из пленки ПВХ выросла на 25%.

Средняя стоимость искусственной ели российского производства на интернет-платформе Wildberries за год возросла на 12% и составила 3300 рублей. Цены на импортные елки за год увеличились на 14% и теперь в среднем составляют 1600 рублей.