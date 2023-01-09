Новогодние елки в Казани переработают в щепу для собачьей площадки в парке

Казанцы смогут внести вклад в экологию, сдав живые новогодние елки на переработку до 25 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.

«Деревья отправят в УК ПЖКХ на измельчение в щепу – ее мы будем использовать в качестве посыпки на площадке для собак в Горкинско-Ометьевском лесу», – рассказали в дирекции.

Отмечается, что елки принимают в ТЦ «Мега» – специальный контейнер находится перед центральным входом, на Зимнем бульваре. Горожане смогут принести ели, сосны, пихты и лапник – предварительно нужно снять все украшения и мишуру.