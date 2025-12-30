Новогоднее путешествие Деда Мороза можно будет отслеживать онлайн

За новогодним путешествием Деда Мороза по России можно будет следить в режиме онлайн с помощью интерактивной карты, созданной на платформе Росавиации. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Минтрансе РФ, сказочный маршрут стартует 31 декабря в 09:00 мск из резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и пройдет через все 11 часовых поясов страны.

Согласно замыслу проекта, в полночь по местному времени на карте будет появляться специальная иконка в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление Нового года. Ссылка на интерактивную карту будет опубликована в социальных сетях Минтранса.

По мере продвижения праздничного транспорта публикации будут выходить каждый час. Маршрут дополнят видеопоздравления работников транспортной отрасли из городов, которые посетит Дед Мороз.

Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что проект, реализованный Росавиацией, – символ того, как транспортная система, подобно волшебным саням, связывает в единое целое огромную страну.

«Мы хотим создать для граждан ощущение общего праздника и наглядно показать, что работа отрасли, обеспечивающей эту связность, не останавливается ни на секунду», – добавил он.