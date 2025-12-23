«Новогоднее чудо»: Рустам Минниханов вручил ключи от 49 автомобилей республиканским СМИ

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал сертификат на получение автомобилей редакторам республиканских СМИ, входящих в АО «Татмедиа». Редактора получили 48 машин Lada Vesta и одну Lada Aura.

«Эти автомобили сделают ваши редакции еще больше мобильными и помогут решать оперативные задачи. Информация, которую вы добываете и распространяете, очень важна для управленческих решений и руководства республики. Кроме того, это помогает понять настроение людей и понять, в каком тренде мы должны двигаться», – обратился к редакторам Минниханов.

По его словам, успехи Татарстана строятся на многих направлениях, и роль прессы в этом очень серьезная. Раис республики призвал ездить на новых автомобилях аккуратно и беречь себя.

Автомобили были переданы на площади у нового отеля «Миллениум Панорама», где затем стартовала пресс-конференция Раиса РТ по итогам 2025 года.

«Для журналиста, в сегодняшних реалиях, очень важно быть мобильным, чтобы полноценно освещать события, которые происходят в нашей республике. Эти автомобили более вместительные, чем были предыдущие: в нее легче садиться с камерой и можно развозить газеты», – добавил руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Сразу после торжественной церемонии водители разъехались на новых автомобилях по своим редакциям. Главный редактор «Пестрецы-информ» Ольга Шамсутдинова уверена, что получение такой техники существенно поможет их СМИ в текущей работе.

«У нас работает всего 11 человек. При этом мы издаем две газеты: на русском и татарском языках. Половину тиража мы доставляем подписчикам сами. Кроме того, ведем сайт, соцсети и выходим на телевидении. Все это требует большой мобильности. Эта машина для нас – настоящее новогоднее чудо», – улыбнулась она.

Ранее у редакции уже был старый автомобиль, который часто ломался и требовал вложений. При этом выезжать необходимо каждый день на несколько объектов, а по пятницам машина полностью занята из-за развоза газет, пояснила Ольга Шамсутдинова.