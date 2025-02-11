Нового руководителя Главного следственного управления МВД по РТ представили коллективу
Сотрудникам Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан представили нового руководителя. Им стал полковник юстиции Павел Ильин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев представил заместителя министра – начальника Главного следственного управления республиканского МВД полковника юстиции Павла Ильина», – говорится в сообщении.
Лебедев отметил высокий уровень профессиональных качеств нового руководителя.
«Считаю, что честность, порядочность и накопленный опыт как управленческой деятельности, так и процессуальной работы, позволят ему успешно работать в вашем коллективе», – отметил Сергей Лебедев.
Павел Ильин служит в органах внутренних дел с 1993 года. В 1997 году он окончил Омский юридический институт МВД России, а в 2010 — Академию управления МВД России. С 1997 по 2017 годы Ильин занимал различные должности в органах предварительного следствия, включая пост руководителя следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу в Москве. Затем работал в Главном управлении собственной безопасности МВД России, а позже возглавил управление организации государственной защиты и антитеррористической защищенности.