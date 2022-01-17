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Ру Тат
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Казань
17 января 2022  10:32
Егор Никитин

Нового начальника Организационного управления представили в мэрии Казани

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Новым руководителем Организационного управления исполкома татарстанской столицы назначен Эдуард Бакулин. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«С сегодняшнего дня новым начальником Организационного управления назначен Бакулин Эдуард Михайлович. Молодой, энергичный руководитель, который уже успел себя хорошо проявить», — отметил Метшин.

Он пояснил, что до нынешнего назначения Бакулин работал юрист-консультом в одной из крупных компаний, затем возглавлял юридический отдел администрации Приволжского и Вахитовского районов города. 

«Мы внимательно следим за работой социальных лифтов. Радует, что молодые кадры приходят в разные подразделения исполкома», — заключил Ильсур Метшин.

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин
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