Новое здание Закамской лаборатории ЦЛАТИ открыли в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Официальное открытие нового здания Закамской лаборатории – филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Татарстан (ЦЛАТИ по РТ) – состоялось в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Создание современной лаборатории ЦЛАТИ и укрупнение территориального подразделения Росприроднадзора направлены на повышение эффективности государственного экологического надзора в одном из ключевых промышленных регионов Татарстана. Эти меры реализуются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Министр экологии и природных ресурсов республики Азат Зиганшин в ходе выступления отметил, что открытие лаборатории стало очередным шагом в укреплении системы экологического контроля на территории Нижнекамского промышленного узла. По его словам, новая площадка позволит усилить федеральный экологический надзор за счет современных технических решений.

Он также сообщил, что уже сейчас экологи Татарстана получают данные в режиме онлайн с десяти автоматических станций мониторинга, установленных на предприятиях Нижнекамского промузла. Информация поступает от «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» на основании ранее заключенных соглашений.

В церемонии открытия приняли участие министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин, глава Нижнекамского муниципального района и мэр Нижнекамска Радмир Беляев, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров, а также представители профильных ведомств.

Лаборатория входит в структуру ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» Росприроднадзора и оснащена современным передвижным лабораторным комплексом. В ее задачи входят лабораторное и экспертное сопровождение, участие в контрольно-надзорных мероприятиях Росприроднадзора, разработка природоохранной документации и образовательная деятельность. В новом здании создано 31 рабочее место.

Параллельно в регионе завершилась реорганизация отдела государственного контроля по восточной зоне Татарстана Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Для повышения эффективности надзора сотрудники, ранее работавшие в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах, были объединены в единый отдел с размещением в Нижнекамске.

Штат подразделения увеличен с шести до 18 человек, отдел обеспечен необходимой служебной техникой. В настоящее время он осуществляет контрольно-надзорную деятельность на территории 22 муниципальных районов республики.