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Новое здание театра Камала в Казани откроется 20 января
20 января в Казани состоится церемония открытия нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. После этого здесь состоится заседание итоговой коллегии Минкульта РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники коллегии обсудят итоги работы в 2024 году и задачи на новый период. В работе заседания, как ожидается, примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минкульта России Ольга Любимова, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и другие.
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