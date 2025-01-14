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Общество 14 января 2025 12:48

Новое здание театра Камала в Казани откроется 20 января

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Новое здание театра Камала в Казани откроется 20 января
Фото: © «Татар-информ»

20 января в Казани состоится церемония открытия нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. После этого здесь состоится заседание итоговой коллегии Минкульта РТ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участники коллегии обсудят итоги работы в 2024 году и задачи на новый период. В работе заседания, как ожидается, примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минкульта России Ольга Любимова, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и другие.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#театр камала #Рустам Минниханов
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