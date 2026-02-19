Новое здание театра им. Камала ежедневно посещают более 3 тыс. человек

В Казани новое здание театра им. Камала ежедневно посещают до трех тысяч человек. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ. По словам градоначальника, учреждение культуры стало одной из востребованных площадок столицы Татарстана.

«По три-четыре спектакля в день и различные мероприятия проходят в нашем новом здании, и люди просят еще ставить спектакли», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что театр выполняет не только культурную, но и общественную функцию, становясь точкой притяжения для горожан и туристов. Ранее уже были реализованы две очереди благоустройства озера Кабан вблизи здания, вскоре стартует третья.

«Как от большого камня в красивом историческом озере расходятся волны, так и от этого здания идут волны развития», – добавил градоначальник.

Проект охватит участок улицы Марджани от улицы Н. Назарбаева до памятника Ш. Марджани. Реновация затронет 1,5 километра береговой линии и станет финальным этапом комплексного обновления прибрежной территории.

Реализация третьей очереди позволит связать исторический центр города с прилегающими кварталами, обеспечив непрерывное общественное пространство вдоль воды. Концепция предусматривает благоустройство пешеходных зон, создание мест для отдыха и интеграцию территории в существующую городскую инфраструктуру.