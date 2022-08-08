Новое здание Камаловского театра могут открыть к его 120-летию

Открытие нового здания театра Галиаскара Камала может быть приурочено к 120-летию его основания. Сейчас по объекту ведется подготовка технического задания на проектно-изыскательные работы. Об этом ИА «Татар-информу» сообщил директор Татарского государственного театра имени Камала Ильфир Якупов.

«Компания, ставшая победителем международного конкурса на разработку архитектурной концепции, — консорциум „Ваухаус“ — разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, рассчитанного на 600 зрительских мест, универсального — на 200 мест, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что театр регулярно проводит совещания с проектировщиками, где обсуждаются все детали проекта.

«Работа наконец сдвинулась, совещания проводятся каждую неделю. Мы надеемся, что уже осенью начнутся строительные работы», — заметил художественный руководитель и главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

По самым оптимистичным прогнозам, театральная труппа сможет начать переносить репертуарные спектакли Камаловского театра в новое здание к 120-летнемую юбилею театра в 2026 году.

Напомним, что новое современное здание татарского театра имени Камала будет построено на правой стороне озера Кабан, на пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа, по проекту русско-немецко-японского консорциума «Ваухаус». В феврале этого года коллектив стал победителем открытого международного конкурса, проводимого республикой.