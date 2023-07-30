Новое здание исполкома за 8 млн рублей построили в Бугульминском районе Татарстана

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Здание исполнительного комитета сельского поселения построили в селе Татарская-Дымская Бугульминского района Татарстана. Общая стоимость объекта составила более 8 млн рублей.

«Все работы завершены, открыть здание планируется в августе. Возвели объект по республиканской программе строительства и капитального ремонта зданий исполнительных комитетов поселений Татарстана. Общая площадь — 87 квадратных метров. В нем просторные кабинеты, в которых глава поселения и сотрудники будут решать различные вопросы местного значения и рассматривать обращения граждан», — сообщила начальник пресс-службы Бугульминского района Марина Сагитова.

Раньше сотрудники совета и исполнительного комитета располагались в здании местного сельского дома культуры.

Всего с начала реализации программы в Бугульминском муниципальном районе построено два административных здания сельского поселения и проведен капитальный ремонт на семи объектах.