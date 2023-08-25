Новое здание исполкома открылось в Бугульминском районе Татарстана

В Бугульминском районе Татарстана открылось административное здание исполнительного комитета Татарско-Дымского сельского поселения. Объект построен по республиканской программе строительства и капитального ремонта зданий исполкомов поселений Татарстана. На данные цели было выделено более 8 млн рублей.

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта, проживают более 700 человек. В одноэтажном здании общей площадью 87 квадратных метров созданы условия для комфортной работы сотрудников и приема населения.

В новостройке размещены кабинет главы сельского поселения, бухгалтерия, архив, санузел, котельная. Также предусмотрена доступная среда.

«Раньше сотрудники сельсовета располагались в здании местного дома культуры. В новом же здании просторные кабинеты, в которых глава поселения и сотрудники будут решать различные вопросы местного значения и рассматривать обращения граждан. Огромные слова благодарности руководству республики и совету муниципальных образований — за заботу о сельчанах», — отметил глава района Линар Закиров.

В открытии объекта также принял участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.

С начала реализации республиканской программы строительства и капитального ремонта зданий исполнительных комитетов в Бугульминском районе построено два административных здания и проведен капитальный ремонт на семи объектах.