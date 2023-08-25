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Новое здание исполкома открылось в Бугульминском районе Татарстана
В Бугульминском районе Татарстана открылось административное здание исполнительного комитета Татарско-Дымского сельского поселения. Объект построен по республиканской программе строительства и капитального ремонта зданий исполкомов поселений Татарстана. На данные цели было выделено более 8 млн рублей.
В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта, проживают более 700 человек. В одноэтажном здании общей площадью 87 квадратных метров созданы условия для комфортной работы сотрудников и приема населения.
В новостройке размещены кабинет главы сельского поселения, бухгалтерия, архив, санузел, котельная. Также предусмотрена доступная среда.
«Раньше сотрудники сельсовета располагались в здании местного дома культуры. В новом же здании просторные кабинеты, в которых глава поселения и сотрудники будут решать различные вопросы местного значения и рассматривать обращения граждан. Огромные слова благодарности руководству республики и совету муниципальных образований — за заботу о сельчанах», — отметил глава района Линар Закиров.
В открытии объекта также принял участие председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.
С начала реализации республиканской программы строительства и капитального ремонта зданий исполнительных комитетов в Бугульминском районе построено два административных здания и проведен капитальный ремонт на семи объектах.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ
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