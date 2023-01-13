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Здоровье
13 января 2023  18:01
Павел Климчак

Новое здание детской поликлиники в Дербышках в Казани построено на 90%

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Строительство нового здания Детской горполиклиники №6 в казанском поселке Дербышки выполнено на 90%. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Казани.

Фото: Управление здравоохранения Казани

Сегодня на территории нового здания поликлиники прошло совещание с участием главы Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Фаниса Исхакова, главврача поликлиники Мансура Китаева, а также представителей подрядных организаций и инвестиционных учреждений.

Специалисты осмотрели здание, ознакомились с ходом строительства, а также определили дальнейшую тактику работы. Сейчас в поликлинике проводят отделочные работы. В скором времени планируется начать пуско-наладочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Фото: Управление здравоохранения Казани

После этого в новую поликлинику завезут новое медоборудование, инвентарь и мебель.

Фото: Управление здравоохранения Казани

 

Строительство объекта ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.

#новое здание #детская поликлиника #дербышки
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