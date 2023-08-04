Новое тепличное хозяйство за 170 млн рублей появится в Татарстане

В селе Шуран Малоелгинского поселения Лаишевского района РТ идет строительство нового тепличного комплекса. Здесь в начале осени начнут выращивать огурцы и зеленый лук.

Производство планируют наладить от рассады до готового продукта. Для этих целей предусмотрены холодильники, овощехранилище, система полива.

«Тепличное хозяйство „Шуран экогарден“ сейчас занимается строительством теплиц на 3 тыс. квадратных метров для выращивания огурца сорта „Бакинский“ и 2,5 тыс. квадратных метров для выращивания лука. Идет капитальный ремонт овощехранилища», — рассказал «Татар-информу» начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Лаишевском муниципальном районе Виталий Германов.

В ближайшее время в комплекс поставят современное холодильное оборудование, которое будет держать оптимальную температуру для хранения овощей.

«Также на территории будет теплица-рассадник, где будет высажен маточник для получения семян огурца и лука», — отметил собеседник агентства.

Также планируется организовать сортировку и упаковку продукции. На выкуп земельных участков, облагораживание территории, на подключение газа и электричества было направлено около 170 млн рублей инвестиций.