Новое производство галобутилового каучука НКНХ получило экологический паспорт – ЭкоЗОС

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Производство галобутилового каучука (ГБК) на «Нижнекамскнефтехиме» получило положительное заключение государственной экологической экспертизы (ЭкоЗОС). Этим документом Росприроднадзор подтвердил, что при строительстве были выполнены и учтены все мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду, заложенные в проектной документации.

«Мы выстроили процессы строительного контроля за подрядчиком в части соблюдения природоохранного законодательства и взаимодействие с регулятором, что позволило успешно получить документ», — говорит руководитель управления экологии НКНХ Олег Гришаков.

Проектом предусмотрено строительство новых зданий и сооружений и реконструкция существующих в рамках программы, направленной на увеличение выпуска галобутиловых каучуков с 150 до 200 тыс. тонн в год на заводе БК «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Строительно-монтажные работы на производстве ГБК завершились в середине 2023 года. Всего на наращивание мощностей производства галобутилкаучука в Нижнекамске ушло менее 2,5 лет — разработка котлована под новую установку И-4Д начата 31 августа 2021 года, а сегодня уже подходят к концу пуско-наладочные работы.

Галобутилкаучук является стратегически важным продуктом для Республики Татарстан и в целом для страны. В России производств по выпуску ГБК нет. Реализация проекта позволила обеспечить все внутренние потребности страны, а избыток уходит на экспорт в Турцию, Китай, Индию, страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Львиная доля потребления производимых галобутилкаучуков — это производство бескамерных автомобильных шин, точнее его используют в качестве герметизирующего внутреннего слоя. За счет этого компонента они становятся экономичными, уменьшается расход топлива, сокращаются выбросы выхлопных газов, что делает такие шины еще и экологичными.