Петербургские танцовщики представят в Казани новое прочтение «Братьев Карамазовых»

На сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля 1 и 2 октября выступит труппа театра балета Бориса Эйфмана. Танцовщики из Санкт-Петербурга представят казанскому зрителю балет «По ту сторону греха» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Балет стал новым пластическим прочтением романа выдающегося русского классика. Переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму. И хотя сама постановка — субъективное видение хореографом романа, в ней через современную пластику поднимаются и сопоставляются темы, беспокоившие самого Достоевского всю его жизнь: богоборчество и богоискательство, безверие и вера, природа человеческой греховности и духовное спасение.

Особого драматизма спектаклю добавляет музыкальная составляющая, скомпонованная самим Эйфманом из произведений Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова и Модеста Мусоргского.

Декорации созданы уже известным казанцам по опере «Паяцы» (премьера которой прошла в этом сезоне) и другим постановкам Татарского музыкального театра Вячеславом Окуневым.