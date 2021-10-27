Новое предприятие «Макдоналдс» открывается в зоне международного аэропорта «Казань»

В конце декабря 2021 года жителям Казани и гостям города станет доступно новое предприятие «Макдоналдс», расположенное в первом терминале международного аэропорта «Казань». Это будет 20-е, юбилейное, предприятие «Макдоналдс» в столице Татарстана.

В настоящий момент в Казани работают 19 предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс». Первое из них было открыто 30 апреля 1999 года на ул. Баумана. Всего в Татарстане 28 предприятий «Макдоналдс».

«Продукция „Макдоналдс“ обладает высоким качеством за счет соблюдения требований российских и международных стандартов на всех этапах подготовки — начиная с выращивания и заканчивая готовым продуктом. И мы рады, что теперь качественная еда по невысокой цене будет доступна жителям и гостям Казани еще и в зоне международного аэропорта», — прокомментировал генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.

На 20-м предприятии «Макдоналдс» в Казани будет создано около 70 новых рабочих мест. Около 35% сотрудников — студенты. За отличные успехи в работе и в учебе «Макдоналдс» ежегодно выплачивает специальную именную стипендию.

Одним из главных приоритетов компании является создание и развитие локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день российский «Макдоналдс» получает 99% продукции от более 160 отечественных поставщиков, флагманов агропромышленного комплекса РФ.

«Казань всегда была для „Макдоналдс“ особенным городом. За время работы в Татарстане перечислено свыше 200 миллионов рублей на благотворительность, в том числе несколько лет назад компания открыла в Казани „Дом Роналда Макдоналда“ — бесплатную семейную гостиницу рядом с ДРКБ, где дети могут жить вместе с семьей, пока проходят лечение. За 22 года работы „Макдоналдс“ инвестировал в экономику Татарстана свыше 3,5 миллиардов рублей. Мы не достигли бы такого успеха, если бы не было поддержки Правительства Республики Татарстан», — отметил Александр Калинин.