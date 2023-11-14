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Новое оборудование поступило в реабилитационный центр казанской горбольницы №7
В реабилитационный центр казанской горбольницы №7 по национальному проекту «Здравоохранение» поступило новое медицинское оборудование, сообщает мэрия Казани.
По данным Управления здравоохранения по Казани МЗ РТ, в больницу закупили физиотерапевтическую систему для электролечения, для снятия болевого синдрома – аппарат для лечения холодным воздухом Сryo-6.
Кроме того, в горбольнице появился велоэргометр, позволяющий дозировать мышечную работу и регистрировать ответную реакцию организма, а также тренажер, который помогает восстановить функции кисти и пальцев, оценить объем движения в суставах.
Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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